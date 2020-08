Sarthe : un mois de juillet particulièrement sec et chaud, selon Météo France

Après un début juin très pluvieux, la Sarthe n'a pas connu une goutte de pluie depuis plus d'un mois et demi. Cela confirme un mois de juillet particulièrement sec, avec des températures relativement élevées et des pics de chaleur. Les températures maximales sont en hausse : 26,9 degrés en moyenne.

Pas de pluie depuis un mois et demi en Sarthe ! Après une première quinzaine de juin particulièrement pluvieuse, nous n'avons pas eu une goutte de pluie sur le département depuis la mi-juin.

Et cette tendance va continuer encore au moins une semaine, jusqu'au 10 août. Météo France décrit en tout cas un mois de juillet 2020 "assez chaotique" dans le ciel, en raison de l’absence de pluie et de températures relativement chaudes.

Des précipitations jusqu'à quinze fois inférieures aux normales

Des précipitations en chute libre en juillet 2020, par rapport à l'année précédente : des volumes divisés par cinq, dix voire quinze par rapport aux normales de saison !

Au Mans, moins de 4 millimètres de précipitations sur le mois contre presque 57 d'habitude. A Saint-Germain-sur-Sarthe, on compte 12 milimètres de précipitation contre 54 habituellement ; à Rouéssé-Vassé, 12 millimètres enregistrés contre 64 habituellement. La palme revient au Luart : 7,2 millimètres de précipitations contre 61 sur un mois de juillet classique.

En moyenne 26,9 degrés pour les températures maximales

Ce mois de juillet très marqué par la sécheresse donc : pas de canicule, mais plusieurs gros pics de chaleurs. Le dernier et plus important ce vendredi 31 juillet : plus de 36 degrés enregistrés au Mans et à Souligné-Flacé, plus de 34 à Tresson et La Flèche, 33,7 degrés à Sablé-sur-Sarthe.

Par ailleurs, on note aussi des températures maximales plus hautes en juillet, avec en moyenne 26,9 degrés sur toute la Sarthe, contre 25,5 degrés à la même période l'an dernier. Les températures étaient ainsi plus chaudes l'après-midi, mais petite consolation : les températures étaient plus fraîches le matin.

Météo France met donc en garde à l'importante sécheresse que connaît notre département, rendant ainsi plus propices les départs d'incendies. Depuis ce vendredi, la Sarthe est placée en risque extrême feu de forêt.