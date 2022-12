Savoie et Haute-Savoie : risque d'avalanche "fort" au-dessus de 2.000 mètres

Alors que les vacanciers s'apprêtent à passer Noël sous le soleil, Météo France alerte sur un risque "fort" d'avalanche (4/5) au-dessus de 2.000 mètres d'altitude, en dehors des pistes balisées et ouvertes, sur la quasi-totalité des massifs des Alpes du Nord : Beaufortain, Haute-Tarentaise, Vanoise, Maurienne en Savoie, et Aravis, Chablais et Mont-Blanc en Haute-Savoie. Les préfectures appellent à la plus grande prudence en montagne.

20 à 30 mm de pluie en plaine

En Savoie, des précipitations significatives sont attendues d'ici samedi matin, avec des cumuls "de 20 à 30 mm de pluie en plaine et moyennes altitudes, mais 40 à 70mm d'équivalent eau en haute-montagne (bien moins en Haute-Maurienne)", selon Météo France .

Forte pluie avant amélioration samedi

Ce vendredi s'annonce très pluvieux et maussade avec une limite pluie-neige de l'ordre de 2.200/2.300 mètres. Les massifs restent pris dans le brouillard la majeure partie de la journée. On attend alors 40 à 70 cm de neige soufflée au-dessus de 2.300 mètres (un peu moins en Haute-Maurienne) et un gros rinçage en moyenne montagne. Attention aux avalanches humides sous 2.500 mètres et de neige fraîche au-dessus. Les maximales atteignent 12 °C en plaine, 7 à 8 °C en vallées intérieures, 3 à 4 °C vers 2.000 mètres.

Isotherme zéro à plus de 3.200 mètres

Météo France prévoit une lente amélioration samedi avec le retour des éclaircies à la mi-journée et des températures toujours très douces (8 à 13 degrés en plaine). Dimanche, encore un Noël au balcon : jusqu'à 15 degrés pour les maximales en plaine et un Isotherme 0°C à plus de 3.200 mètres (l'isotherme zéro degré est le niveau d'altitude où la température de l'air est à zéro ndlr).