Savoie : orage de grêle en Maurienne, des inondations et 1.800 foyers privés de courant

Un orage de grêle "assez intense", selon Météo France, a traversé le sud de la Savoie ce jeudi entre 19h et 20h, provoquant des inondations et des coupures d’électricité en Maurienne. Partie d’Ardèche en milieu d’après-midi, la cellule orageuse a traversé la Drôme et l’Isère avant d’arriver en Savoie en début de soirée. De fortes précipitations accompagnées par endroits de grêlons de quelques centimètres (4 à 5 cm localement) sont tombées "en 15 à 30 minutes".

Les images des grêlons tombés ce mercredi soir en Maurienne - Compte Facebook Météo Alpes

Des ruissellements importants

Météo France a relevé sur l’épisode des cumuls de 48 mm à Albiez-Montrond, 29 mm à Saint-Jean-d’Arves et 26,5 mm à Saint-Michel-de-Maurienne. A 22h30, les pompiers de la Savoie avaient réalisé une vingtaine d’interventions principalement dans le secteur de Saint-Michel-de-Maurienne, pour des débordements de torrents, des caves et des garages inondés, mais aucun blessé n’était à déplorer.

A Villargondran, la départementale D81 a dû être coupée à la circulation. Selon Enedis, au plus fort des intempéries, jusqu'à 1.800 foyers ont été privés de courant dans le secteur entre 19h et 20h, mais tous avaient pu retrouver l'électricité dans la soirée.

Sur la page Facebook Météo Alpes , de nombreux habitants ont publié des photos de grêlons tombés à Aussois, Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Martin-d’Arc, Saint-Michel-de-Maurienne ou encore Albiez-Montrond.