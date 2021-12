Savoie : risques d'avalanche et de crue, la préfecture appelle à la vigilance

Le préfet de la Savoie appelle les automobilistes à la plus grande vigilance. Le fort cumul de pluie et la fonte de la neige due au redoux pourraient provoquer un risque de crue sur le tronçon du Haut-Rhône et les cours d'eau de l'Arly et de l'Isère.