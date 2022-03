Savoie : un tremblement de terre de magnitude 4,2 ressenti près d'Albertville

Une secousse sismique de magnitude 4,2 a été ressentie dans plusieurs villes de Savoie et de Haute-Savoie ce samedi 12 mars à 18h03. L'épicentre se trouve à Mercury, près d'Albertville.

La terre a tremblé en Savoie ce samedi 12 mars en fin de journée. A 18h03 précisément, un tremblement de terre de magnitude 4,2 a eu lieu près d'Albertville, en Tarentaise.

Selon SISmalp, l'Observatoire de la sismicité alpine, l'épicentre se situe dans la commune de Mercury, au nord-ouest d'Albertville. La secousse a été ressentie à Chambéry et à Annecy, mais aussi, plus légèrement, jusqu'à Grenoble et Thonon-les-Bains.

D'après les premiers témoignages, un bruit sourd a été entendu, notamment en Tarentaise, ainsi qu'une sensation de tremblement du sol.

La préfecture indique dans un communiqué que "des moyens du SDIS sont actuellement en reconnaissance sur trois sites pour lesquels des fragilités ont été signalées sur certains bâtiments, notamment des cheminées." Les forces de secours et de sécurité sont également mobilisées pour suivre l'évènement. Aucun blessé n'est à déclarer.