Sécheresse 2018 : "Ces aides exceptionnelles, ce sont des "clopinettes" réagit une habitante d'Aize

Ce mercredi, dans un commmuniqué de presse, la préfecture de l'Indre a fait savoir qu'un dispositif d'aides exceptionnelles était proposé pour les propriétaires indriens dont les habitations ont été victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation de 2018, mais dont les communes n'avaient pas été intégrées dans l'arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle pris en juin 2019. Zeize communes sont concernées. Pour ces propriétaires, une aide financière exceptionnelle jusqu'à 15.000 € peut être accordée.

"Ces aides, ce sont des clopinettes !"

"Des clopinettes ; je suis révoltée, écoeurée" réagit sur France Bleu Berry Isabelle Le Breton, une habitante d'Aize dont la maison a subi de gros dégâts suite à cette sécheresse : "Qu'est ce que ça veut dire ? On reonnait, on sous-entend quand même, que ces 16 communes ont été impactées par cette sécheresse de 2018, mais elles ne sont pas reconnues en état de catastrophe naturelle ! Il faut qu'on m'explique ! On nous envoie des miettes de pain ! "

"Pour 100 000 euros de travaux, au bas mot !"

Dans la commune d'Aize, 65 maisons ont souffert de cette sécheresse et les dégâts sont parfois très importants : "J'en ai pour 100 000 euros au bas mot. Rien que pour stabiliser les sols, y en a déjà pour 40 000 euros et ensuite, il faut reprendre toute l'isolation extérieure qui est complétement fissurée, ainsi que les murs. Moi, j'ai dû reboucher mes murs avec de la résine parce que je voyais dehors, parce que la pluie rentrait ! Et tout ça se dégrade d'année en année" se désole Isabelle Le Breton qui sait bien qu'aujourd'hui sa maison ne vaut plus rien ou presque : "Tous ces gens qui perdent leurs maisons, ça représente le travail d'une vie et aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Et tout le monde s'en fout !"