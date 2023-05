Sécheresse : 62 communes des Bouches du Rhône et 103 communes du Var en état de catastrophe naturelle

C'était un arrêté très attendu dans les deux départements frappés de plein fouet par la sécheresse. 165 communes sont reconnues "en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols".

Les habitants des communes concernées ont maintenant 30 jours pour envoyer à leur assurance une estimation des dégâts. Pour les assurés, c'est une procédure au long cour qui débute.

Pour Yves Petit, agent général d'assurance à Bandol, il faut que les habitants des communes concernées réussissent un double défi : faire au plus vite pour rassembler toutes les pièces, et se préparer à une bataille de longue haleine.

"C'est toujours long ! Moi même j'ai fait face à un sinistre qui a pris trois ans !"(Yves Petit, agent général d'assurance)

Pourquoi un délai si long ? D'abord le dossier présenté à l'assurance doit comporter toutes les pièces justificatives, la description détaillée des différentes conséquences du sinistre, ainsi que des photos et au moins 3 devis d'artisans pour réparer les dégâts. Mais ce sont surtout les estimations des experts qui entrainent souvent un allongement des procédures. "L'expert de ma compagnie d'assurance minorait systématiquement les coûts de réparation, il y avait un différentiel de 10.000 euros entre l'expertise et les devis de 4 professionnels différents. On ne peut pas accepter un tel montant. Je me suis battu pendant 3 ans avant d'obtenir une indemnisation correcte."

Si Yves Petit, professionnel des assurances, a connu pareille galère, imaginez le parcours du combattant pour un sinistré lambda. Chez Maryse, habitante de Pourrières, pas question de constituer un dossier sécheresse, malgré les nombreuses fissures apparues sur son plafond et sur ses murs ces trois dernières années : "les assurances, pas pour moi ! Pour encaisser l'argent tous les mois il y a du monde mais pour rembourser ce n'est jamais aussi facile. J'ai 84 ans, si ca doit s'écrouler je partirai avec ma maison !"

A Pourrières 90 dossiers déposés en mairie

Dans cette commune du Var nichée au pied de la Sainte-Victoire, ce sont 90 propriétaires qui se sont manifestés. "Certains ont des fissures tellement larges que l'on peut y mettre la main" assure Audrey Bardois, adjointe en charge de l'urbanisme. La reconnaissance de l'état de catastrophe leur permet aujourd'hui de saisir leur assureur. Mais l'élue promet également à ses administrés un vrai chemin de croix : "il y a des dizaines de millions d'euros en jeu, et les assurances sont intraitables, le dernier mot est presque toujours pour l'expert".

Pour Sébastien Bourlin le maire de la commune, une psychose a gagné ses habitants : "l'an dernier une dame qui vivait seule a été ensevelie dans l'effondrement de sa maison. La sécheresse avait fragilisé sa maison. Sur le haut du village un bar a fermé car il menaçait lui aussi de s'écrouler en partie. Aujourd'hui les habitants s'inquiètent de la moindre fissure. On peut les comprendre, mais les arrêtés sécheresse ne couvrent que la période de avril à septembre 2022".

Un argument de plus pour les experts des assurances qui pourraient être tentés de démontrer que les dégâts des maisons sinistrées sont antérieurs à cette période. "Ne signez jamais une estimation qui ne vous convient pas, il vaut mieux vivre trois ans avec des fissures mais qu'au final le travail soit bien fait" conseille Yves Petit.

A Pourrières le bar situé sur le haut du village a du fermer © Radio France - Fabien LE DU