Sécheresse : à Plonéour, cet éleveur de vaches laitières attend la pluie

C'est bien simple : depuis les chutes de neige du mois de février dans le Finistère, il n'a plu que deux fois. De la vraie pluie, efficace, celle qui tombe toute la journée et plus de 10 millimètres. Ce n'est pas encore un sujet d'inquiétude pour les agriculteurs, mais il pourrait le devenir. A Plonéour-Lanvern, dans le Pays Bigouden, Daniel Jaouen, éleveur de vaches laitières et de volailles, attend la pluie avec impatience. L'herbe commence à manquer pour ses vaches, et il puise déjà dans ses réserves.

Coût de production en hausse

Daniel Jaouen élève 60 vaches laitières à Plonéour Lanvern, dans le Finistère © Radio France - Typhaine Morin

"Distribuer maintenant de l'herbe récoltée il y a 15 jours, ça n'arrive jamais, explique l'agriculteur. Habituellement,c'est en été, voire en hiver." L'avantage du printemps, poursuit Daniel Jaouen, c'est de "faire du lait pas cher avec de l'herbe, les vaches se nourrissent toutes seules". Au printemps, le coût de production est minime.

Selon Météo Bretagne, de petites pluies sont attendues ce mercredi et jeudi, mais "un à deux millimètres, pas plus, indique Météo Bretagne. Et le déficit se creuse depuis le mois de février." Steven Tual, météorologue à Météo Bretagne, prévoit une perturbation pour la semaine prochaine, sans certitude. "Rien n'est perdu, mais il faut qu'il pleuve au mois de mai."