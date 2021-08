Sécheresse : alerte renforcée en Hérault

Les températures grimpent et s’approchent des 40 degrés. Le climat sec diminue les ressources en eau. La préfecture de l'Hérault confirme les restrictions pour l'ouest du département et prend les premières pour l'est.

Les premières restrictions concernent l’est de l’Hérault : le Vidourle, les bassins du Lez, de la Mosson et les étangs de l’Or. Dans cette zone, il est interdit de remplir ses piscines ou de laver sa voiture ailleurs que dans des stations professionnelles. De 8h à 20h, les terrains de sport, les jardins et tous les espaces verts, qu’ils soient publics ou privés, ne doivent pas être arrosés.

Les zones de restriction pour le mois d'août / DDTM 34

Restrictions plus sévères pour l’ouest du département, sur les affluents de l’Orb et les rivières de la Cesse, de l’Argent Double, en aval de l’Aude et pour tout le canal du Midi. Interdiction jusqu’à nouvel ordre d’arroser les terrains de sports, les jardins et les espaces verts. Le remplissage des étangs est proscrit. Vous ne pouvez pas non plus arroser vos potagers la journée.

Ces restrictions ne touchent pas que les particuliers. Les agriculteurs sont aussi concernés : l’arrosage des cultures agricoles entre 11h et 20h n’est plus autorisé, à l'exception des cultures en micro-irrigation et hors-sol.