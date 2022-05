Sécheresse : avec un déficit pluviométrique supérieur à 30 %, le seuil d'alerte se rapproche en Limousin

Il est tombé entre 30 et 40 % de pluie en moins par rapport aux années précédentes dans la région. La situation ne devrait pas s'améliorer car une période anticyclonique s'installe durablement sur le pays alors que les dernières précipitations remontent au 25 avril dernier... Il y a 16 jours

100 mm de déficit pluviométrique par endroit

Le Limousin, communément appelé le pays de l'arbre et de l'eau présente un déficit pluviométrique inquiétant pour la saison. Avec 30 à 40% de pluie en moins par rapport à l'année dernière, sur les 4 premiers mois de l'année, le stress hydrique commence déjà à se faire ressentir sur les cultures. Une situation qui devrait empirer car Météo France annonce une période anticyclonique avec des fortes chaleurs sur plusieurs jours.

Des pluies très fortes sur des périodes très courtes qui alternent avec des épisodes anticycloniques secs, c'est peut-être le schéma climatique qui nous attend dans le futur. Au mois de janvier par exemple, en Corrèze, du côté de Meymac, il a plu deux fois moins qu'en janvier 2021, le tout en quelques jours seulement. Idem le mois dernier, "le 24 et 25 avril, sur un épisode orageux il a plu très fortement. Du coup, on est proche des moyennes habituelles sauf que cette pluie est tombée en deux jours seulement", précise Françoise Marguérat, chef de centre à météo France de Limoges Bellagarde, ce qui a tendance à brouiller les données en donnant l'impression d'un mois normal.

On a neuf mois d'avance - Philippe Janicot vice-président de Limoges Métropole chargé de la gestion du cycle de l'eau

Pour l'eau potable, la situation est sous contrôle. A Limoges par exemple, avec 9,6 millions de m3 cubes d'eau, les réserves sont sous contrôle ,"même s'il y a une sécheresse un peu plus accentuée cette année, on n'a pas d'inquiétude à avoir car les réserves sont pleines. On a 9 mois d'avance !" lâche Philippe Janicot, chargé de la gestion du cycle de l'eau à Limoges Métropole.

La gestion de la ressource reste sous haute surveillance dans la région. Ce lundi, la cellule de crise en Corrèze s'est réunie à Tulle pour analyser la situation. Si elle ne s'améliore pas, des mesures de restrictions d'eau pourraient être prises dans les jours ou les semaines qui viennent comme c'est déjà le cas dans les départements voisins de la Vienne et de la Charente.