Sécheresse : dans l'Indre, le nombre de bassins en niveau de crise a doublé

Le répit n'aura été que de courte durée sur le front de la sécheresse dans l'Indre. Plusieurs bassins étaient sortis du niveau de crise le 9 août dernier, en raison notamment des pluies qui étaient tombées sur le département. Avec la vague de chaleur qui a démarré ce jeudi, et l'absence de pluies significatives prévue ces prochains jours, la situation a changé. La préfecture place donc six bassins supplémentaires en niveau de crise, le niveau le plus élevé.

Au total, 12 bassins en niveau de crise

À partir de ce samedi 19 août, au total 12 bassins sont concernés par le niveau de crise dans l'Indre :

La Claise

L'Anglin amont

L'Anglin aval

L'Arnon

La Bouzanne

La Creuse

La Gartempe

L'Indre amont

L'Indre aval

La Ringoire (gestion volumétrique)

La Ringoire (hors gestion volumétrique)

La Trégonce (hors gestion volumétrique)

Le Cher

Des restrictions de l'usage de l'eau sont en vigueur sur l'ensemble de ces bassins. La préfecture justifie le placement de nouveaux bassins en niveau de crise par la succession d'épisodes de sécheresse, un niveau de recharge hivernale des nappes phréatique faible , et "l'augmentation non raisonnable des besoins en eau".