Yonne : pourquoi les orages de cette semaine ne mettront pas fin à la sécheresse

Les agriculteurs et les jardiniers l'attendaient avec impatience : la pluie a enfin commencé à tomber dans l'Yonne le 14 août, apportant un peu d'humidité bienvenue à la végétation après des semaines de temps chaud et sec. Des averses orageuses sont prévues jusqu'à la fin de la semaine, mais elles ne permettront pas de mettre fin à la sécheresse qui frappe le département, en particulier l'Avallonnais.

Des pluies intenses sur un sol sec

Premier problème, ces pluies ne parviennent pas à s'infiltrer dans les sols, rendus secs et durs par la sécheresse. "Ces pluies d'orage sont généralement intenses, mais de courte durée" détaille François Lequeux, météorologiste conseil à Météo France à Dijon. "Elles ont donc tendance à ruisseler sur le sol jusqu'au cours d'eau. La végétation n'en profite quasiment pas."

Elles sont également insuffisantes. "Il n'a pas plu tant que ça", note encore François Lequeux."Entre le 14 et le 16 août, on a relevé 3 mm à Sens, et 20 mm maximum dans l'Avallonnais. En temps normal, on attend entre 50 et 65 mm dans le département en août. On en est loin cette année". D'autant que ce déficit se creuse depuis plusieurs mois. "Depuis le mois de mars, il nous manque 90 mm de pluie dans le département, soit l'équivalent d'un mois et demi de précipitations". Et Météo-France a revu ses prévisions à la baisse, concernant les quantités de pluie prévues en fin de semaine. "Les orages devraient plutôt passer sur la Franche-Comté", précise François Lequeux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un sursis pour les cours d'eau

Qu'en est-il du niveau des cours d'eau ? Actuellement, il est comparable à celui atteint en octobre lors des précédentes sécheresses de 2018, 2019 et 2020. Une situation "inquiétante, mais pas exceptionnelle", note Erwan Lebarbu,référent hydrologie-diffusion-piézométrie à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté. "Les pluies tombées cette semaine ont permis de remonter un peu les niveaux d'eau, mais c'est loin d'être suffisant". Les nappes phréatiques, elles, n'en ont pas du tout profité.

Ces averses offrent donc un sursis, mais ne règlent pas le problème de la sécheresse, résume Erwan Lebarbu. "Elles permettent de temporiser la baisse rapide des cours d'eau, on gagne une à deux semaines par rapport à la baisse qu'on observait jusqu'à présent. On peut aborder la fin du mois d'août de façon un peu plus sereine". Mais le retour du temps chaud et sec la semaine du 22 août, risque de faire baisser à nouveau les niveaux des rivières de l'Yonne dès début septembre. Autre élément d'inquiétude : selon les derniers modèles prévisionnels de Météo France, l'automne devrait être plus sec que la moyenne dans l'Yonne.

à lire aussi En Côte-d'Or, le Canal de Bourgogne tient le choc face à la sécheresse

- © Visactu