Sécheresse dans la Loire : restrictions d'eau dans les Monts du Forez et le Roannais

Au vu du bas niveau des cours d'eau, la préfecture de la Loire a placé, ce lundi, les Monts du Forez et le Roannais, en situation d'alerte. Particuliers et professionnels sont donc soumis à des restrictions d'usage de l'eau.

Le niveau des cours d'eau est bas dans les monts du Forez et dans le Roannais (photo d'illustration)

Saint-Étienne, France

Sécheresse oblige, la préfecture de la Loire, annonce, ce lundi 8 juillet, qu'elle place les monts du Forez et le Roannais en situation d'alerte. Une décision qui relève d'un constat : le déficit de pluie conjugué à des températures élevées fait baisser le niveau des cours d'eau.

Ce niveau "d'alerte" et le premier niveau de mesures de restrictions d'usage de l'eau, sachant qu'il en existe deux autres ("alerte renforcée" et "crise") qui impliquent des restrictions encore plus sévères.

Pour l'heure, les restrictions d'usage de l'eau concernent essentiellement les particuliers. Sont interdits :

le lavage des voitures hors des stations professionnelles,

le remplissage des piscines privées,

l’arrosage des pelouses,

l’arrosage des jardins potagers, massifs fleuris, plantations arborées (entre 10h et 18h).

Concernant les professionnels, qu'ils soient dans le domaine de l'agriculture ou de l'industrie, la préfecture de la Loire précise que "seuls les prélèvements qui sont indispensables dans les process de fabrication industrielle sont autorisés et [que] l’irrigation agricole est soumise à des restrictions en fonction des cultures concernées et des matériels utilisés."

Ces limitations des usages de l’eau ne s’appliquent pas au fleuve Loire, au canal du Forez et aux retenues de stockage.

Un nouveau comité sécheresse est prévu le 16 juillet en préfecture de la Loire. Les mesures de restriction seront alors renforcées ou allégées, en fonction de la situation hydrologique. Outre les monts du Forez et le Roannais, désormais en alerte, il y a sept autres zones qui sont pour l'instant en situation de "vigilance".

Pour savoir à quelle zone appartient votre commune, c'est ici :