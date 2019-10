Sécheresse dans le Bas-Rhin : les restrictions d'usage de l'eau revues à la baisse

Bas-Rhin, France

Les précipitations dans le Bas-Rhin se situent entre 20 et 40 mm, avec un pic à 60 mm à Grandfontaine, entre le 18 septembre et le 2 octobre, dates des deux derniers comités sécheresse et il va encore pleuvoir ces prochains jours selon Météo France.

Avec l'arrivée de la pluie, les relevés des débits sur les cours d’eau montrent que la situation s’est améliorée sur la quasi-totalité des cours d’eau.

La zone « Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette » au Sud et au Sud-Ouest du Bas-Rhin passe d’une situation de crise à une situation d'alerte.

La zone « Sarre » au Nord Est reste en situation d'alerte.

La zone « Lauter, Sauer, Moder et Zorn » passe d'une situation d'alerte renforcée à une situation de vigilance.

La zone « Ill aval » ne fait plus partie des zones hydrographiques en situation de sécheresse.