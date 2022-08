Sécheresse : dans les Vosges, la ville de Cornimont livre de l'eau à des habitants

A cause de la sécheresse qui touche toute la France, certaines habitations dans la commune de Cornimont, dans les Vosges, ne sont plus alimentées en eau par les sources communales. La ville doit leur en livrer parfois plusieurs fois par semaine.

Alors que la "sécheresse la plus grave jamais enregistrée" touche toute la France, les habitants de certaines communes manquent déjà d'eau au quotidien. A Cornimont, dans les Vosges, certaines maisons sont encore alimentées par des sources, communales ou privées, qui commencent à se tarir. La ville doit donc leur livrer de l'eau du réseau.

50 litres d'eau par jour

"Avec 50 litres d'eau par jour, on fait très, très, très attention sur tout". En pleine chaleur, dans son jardin, Michèle Gasser, habitante des hauteurs de Cornimont dans les Vosges, énumère les astuces qu'elle et son mari ont mis en place pour faire des économies.

Pas plus de 10 litres pour une douche, on récupère l'eau de lavage des légumes pour mettre dans le jardins, l'eau de lavage des mains sur les plantes...

La maison est alimentée par deux sources privées : la première, qui sert à alimenter les toilettes, est déjà à sec depuis un mois, il faut donc faire avec de la récupération d'eau de pluie. La deuxième, potable, sert pour tout le reste. Mais depuis plusieurs semaines, le couple doit faire avec 50 litres d'eau par jour. Malgré les astuces et une attention constante - ils ont même installé un compteur d'eau pour vérifier leur consommation - ils doivent parfois acheter de l'eau en bouteille. "Pour renouveler la source, il faudrait qu'il pleuve au moins pendant huit jours d'affilée" explique Michèle.

Certains réservoirs d'eau de sources sont à sec. © Radio France - Marie Dorcet

Livraison d'eau deux fois par semaine

Certains habitants de la commune n'ont même plus une goutte qui sort de leur robinet. Depuis quinze jours, la mairie a déjà fait sept livraisons d'eau du réseau pour des maisons habituellement alimentées par une source communale. "D'habitude, quand ça arrive, c'est mi-août, fin août, voire en septembre. Là, on a un gros mois d'avance" explique Aurore Calvi, adjointe au maire.

Pour certaines maisons, c'est 1.500 litres qui sont livrés deux fois par semaine. "Pour une famille de quatre personnes, qui, je le sais, font très attention, ça tient environ trois jours et demi" explique Nicolas Humbertclaude, agent de la ville, qui charge la citerne et va remplir les réservoirs des habitants.

La citerne de 1.500 litres d'eau des services de la ville de Cornimont. © Radio France - Marie Dorcet

Une situation compliquée à la fois pour les habitants, qui doivent anticiper leurs demandes de remplissage, et pour les services techniques qui doivent s'organiser en amont. Sans compter que, si le réseau est toujours alimenté pour le moment, il faut le surveiller constamment. "Actuellement, la station principale de Planfaing nous fournit 175 mètres cubes d'eau par jour ; pour Cornimont, il nous en faut environ 480. Donc ce sont les forages du site de Travexin qui font le complément" explique Yannick Arnould, le responsable du service des eaux. Lui aussi se rend compte de la sécheresse de plus en plus précoce.

On était déjà descendu à 170 mètres cubes en 2018, mais c'était le 26 octobre. On a une faible marge ; la moindre fuite pourrait rendre la situation très compliquée.

Pour tenter de pallier cette sécheresse qui s'installe depuis déjà plusieurs années, la ville de Cornimont a engagé l'année dernière un hydrogéologue. D'ici l'automne, il aura fait le relevé des ressources en eau de la commune afin de faire le point et proposer des améliorations sur la consommation et le stockage.