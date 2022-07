Sécheresse : de nouveaux secteurs du Bas-Rhin en alerte avec des restrictions d'eau

De nouvelles restrictions d'eau dans le Bas Rhin à partir du 23 juillet 2022. Le bassin de la Lauter, de la Sauer, de la Modern et de la Zorn est placé en alerte. Il est donc notamment interdit d'y remplir des piscines privées et d'arroser entre 10h et 18h.