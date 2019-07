Sécheresse : des mesures de restriction d'eau encore plus fortes en Vendée

Vendée, France

La sécheresse continue de s'aggraver en Vendée, malgré la pluie de la semaine dernière. Le niveau des retenues d'eau potable est satisfaisant, elles sont remplies à 77%. Le problème, ce sont les cours d'eau dont le niveau continue de baisser. La Préfecture prend donc de nouvelles mesures de restriction d'eau par rapport à la semaine dernière.

Agriculture

Pour les rivières : Maines, Logne-Boulogne, Marais Breton, Vie-Jaunay, Côtiers vendéens, Lay superficiel non réalimenté, Vendée superficiel et Autize superficiel : interdiction totale de prélèvement, comme la semaine dernière.

Pour la Sèvre Nantaise : réduction de 40% des volumes restants (jusque là, les pompages étaient interdits en journée).

Pour le marais de la Sèvre Niortaise : réduction de 30 % des volumes autorisés.

Particuliers, industriels, professionnels et collectivités territoriales

Pour les rivières : Maines, Logne-Boulogne, Marais Breton, Vie-Jaunay, Côtiers vendéens, Lay superficiel non réalimenté, Vendée superficiel et Autize superficiel : interdiction totale de prélèvement.

Pour la Sèvre Nantaise : interdiction de prélèvement tous les jours de 8h à 20h.

Chasseurs de gibier d'eau et d'oiseaux de passage

Dans les marais breton et marais poitevin : interdiction totale de prélèvement.

Restrictions eau pour les nappes phréatiques

Il y a aussi des mesures de restriction pour les prélèvements dans les nappes phréatiques. Pour la nappe Vendée et la nappe Lay Est, les volumes non consommés ne peuvent pas être reportés sur la quinzaine suivante. Pour les nappes Vendée ouest et Vendée est, les volumes autorisés sont réduits de 15%. Pour les nappes Vendée centre et Lay est, les volumes autorisés sont réduits de 30% et de 40% pour la nappe Autize.