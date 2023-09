Sécheresse de 2022 : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 70 communes de Haute-Garonne

L'arrêté publié au Journal officiel le 14 septembre répertorie de nouvelles communes reconnues en état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de l'année dernière en Haute-Garonne.

Elles sont au nombre de 70, et concerne des sinistres qui ont eu lieu soit au troisième trimestre, soit sur l'ensemble du second semestre 2022. Cela concerne notamment les fissures dans les maisons. Les habitants de ces communes peuvent ouvrir, si ce n'est déjà fait, un dossier auprès de leurs assurances jusqu'au 13 octobre. Plusieurs villes de plus de 10.000 habitants sont concernées.