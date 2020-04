Sécheresse en Bourgogne Franche-Comté : 95% de déficit de pluviométrie depuis début mars

Région la plus ensoleillée de France depuis le début du confinement, la Bourgogne Franche-Comté subit néanmoins le revers de la médaille avec un début de sécheresse très précoce en ce mois d'avril. La pluviométrie est quasiment nulle et les sols sont "secs comme au 15 août", confirme Météo France.

Les deux derniers étés 2018 et 2019, marqués par de fortes canicules et sécheresses, ont évidemment marqué les esprits - et les organismes - de tout le monde. En Bourgogne Franche-Comté, comme dans toute la France. Et rebelote pour cet été 2020 ? Peut-être que oui, peut-être que non... Certains, en tous cas, craignent de revivre un épisode similaire au vu de ce début de printemps quotidiennement ensoleillé ou presque depuis ce 10 mars dans la région qui, une fois n'est vraiment pas coutume, détient le record national d'ensoleillement lors des six dernières semaines.

C'est peut-être bon pour le moral et le bronzage (?)... Mais beaucoup moins pour la nature en Bourgogne Franche-Comté, où la sécheresse commence déjà à se ressentir en particulier dans les prairies de plaines (sols craquelés et herbes déjà de moins en moins vertes) et dans les différents cours d'eau et rivières.

Le Saut du Doubs à Villers-le-Lac (Doubs) le 8 mars 2020 - Aline C

Une des illustrations les plus parlantes est le Saut du Doubs, par exemple, à Villers-le-Lac dans le Haut-Doubs. Située sur la frontière franco-suisse, la très prolifique et spectaculaire cascade d'eau - habituellement à cette période de l'année - a vu son débit très nettement diminué entre le 8 mars (photo ci-dessus) et le 22 avril (photo ci-dessous). Et ses niveaux avec, en contrebas...

Le Saut du Doubs à Villers-le-Lac (Doubs) le 22 avril 2020 - Aline C

Déficit de pluviométrie tout proche de 100%

Et les chiffres viennent confirmer cette impression visuelle, traduite en ces termes par le météorologue François Jobard : "En ce milieu de printemps, dans le département du Doubs, _les sols sont "secs comme au 15 août_".

Les données officielles de Météo France sont limpides. Au cours de ce dernier mois et demi, soit un peu plus de 6 semaines essentiellement émaillées seulement de quelques rares ondées orageuses localisées dans la région, le déficit de pluviométrie est quasiment au taquet : entre 90% et 95% selon les secteurs !

Sur cette période de l'année en Bourgone Franche-Comté, la moyenne de cumul de pluie est traditionnellement d'un peu plus de 100 mm (jusqu'à 120 à Belfort). Et actuellement, on atteint péniblement 5 mm en moyenne générale... A Besançon comme à Dijon, le cumul pluviométrique est de 3 mm environ. Le "maximum" étant pour Auxerre et Belfort, avec 8 mm...

Mais le "triste" record régional revient à Lons-Saunier, le fief jurassien du météorologue François Jobard : il n'y a été mesuré que 1,6 mm, entre le 10 mars et le 22 avril. "Et c'est même pire pour ce seul mois d'avril, avec seulement _0,2 mm_" (avant les orages de ce dernier week end des 24 et 25 avril)...

Seulement deux fois aussi sec au printemps en plus de 125 ans

Avec un tel déficit de pluviométrie, cet épisode printanier 2020 est _"_extraordinaire en Bourgogne Franche-Comté", confirme Météo France. Depuis les premiers relevés météorologiques officiels à la fin du 19e siècle, il n'existe que deux années références similaires dans la région.

En 2007, "mais là, la sécheresse n'avait pas duré très longtemps après : les agriculteurs, qui se plaignaient de ne pas pouvoir travailler leurs terres trop sèches, râlaient ensuite des complications à faire leurs foins à cause des pluies très nombreuses de mai-juin 2007", précise Bruno Vermot-Desroches, le chef du centre Météo France (pour la Franche-Comté) à Besançon.

Et concernant l'autre précédent historique d'un début de printemps aussi sec dans la région, il date de plus de 125 ans ! 127, précisément. Vous avez fait le calcul ? Oui, c'est ça : c'était en... 1893.