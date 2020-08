Sécheresse en Corrèze : la Préfecture déclenche le plan d'alerte "renforcée" pour une partie du département

En Corrèze, la Préfecture annonce de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau, et déclenche le plan d'alerte "renforcée" en amont et en aval de la Dordogne, en amont de la Vézère, et en Xaintrie. Le département n'avait pas connu un mois de juillet aussi sec depuis...1959!

En Corrèze, la Préfecture annonce de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau, et déclenche le plan d'alerte pour de nombreuses communes du département, et le plan d'alerte "renforcée" en amont et en aval de la Dordogne, en amont de la Vézère, et en Xaintrie.

Selon la Préfecture, le département n'avait pas connu un mois de juillet aussi sec depuis... 1959, avec un déficit en eau de près de 90% par rapport à un mois de juillet moyen. En fait, en cumulé, il a plu seulement 2 jours sur le département le mois dernier, contre 9 jours en moyenne, habituellement. D'où ce nouveau tour de vis annoncé par la Préfecture.

Déficit de pluie de 90% en juillet en Corrèze - © Meteo France / Préfecture Corrèze

Le plan "d'alerte renforcée" élargit notamment les restrictions d'usage de l'eau du plan d'alerte simple. Il concerne plusieurs dizaines de communes, situées donc en amont et en aval de la Dordogne, en amont de la Vézère, et en Xaintrie. Il y est désormais interdit d'arroser les pelouses et les potagers entre 8 heures et 20 heures, de laver sa voiture ou encore de remplir les piscines. Des mesures qui ressemblent à celles déjà adoptée en Haute-Vienne il y a quelques jours.

A LIRE AUSSI : La Haute-Vienne en situation de crise renforcée pour la sécheresse

Il faut donc désormais clairement économiser l'eau, d'autant que les perspectives météo sont inquiétantes. Non seulement, il n'y a pas de pluies prévues à la horizon, mais la vague de canicule annoncée dès ce jeudi devrait assécher encore plus les sols corréziens. C'est d'ailleurs à Brive, en Corrèze, que le record de chaleur est attendu vendredi : on y attend jusqu'à 41 degrés, selon les prévisions de Météo France.