Sécheresse en Côte-d'Or : le département aide les agriculteurs à se doter d'équipements de récupération d'eau

Alors que la sécheresse fait de plus en plus de dégâts ces dernières années, le ministre de l’agriculture Julien Denormandie, annonce ce vendredi 14 août une série d’aides d’urgence à destination des agriculteurs. Au niveau départemental, la Côte-d'Or, aussi se mobilise pour ses exploitants.

Heureusement pour elles que les éleveurs les fournissent en foin car il n'y a plus rien à manger dans les champs grillés de Côte-d'Or où vivent ces vaches près de Sombernon

Fin 2019 le Conseil départemental de Côte-d'Or a adopté à l'unanimité une aide d'urgence en faveur de l'approvisionnement en eau à destination des éleveurs du secteur Auxois-Morvan. Et il promet des aides financières pour aider les exploitants agricoles frappés de plein fouet par la sécheresse afin qu'ils puissent s'équiper de certains équipements.

30% pour les équipements de récupération d'eau

Les explications de Marc Frot, vice-président du conseil départemental en charge notamment de l'agriculture. "On donne 30% pour les équipements de récupération d'eau de toits de hangars ou de bâtiments agricoles" détaille-t-il. Cette eau est destinée à "abreuver les bovins, les ovins, les volailles ou les animaux. Ces équipements sont dotés d'une pompe qui nettoie l'eau et permet de lutter contre les algues qui peuvent s'y développer et qui ne sont pas terribles pour le bétail."

Déjà l'an passé la sécheresse avait sévit longuement en France comme ici en Picardie (photo d'illustration) © Maxppp - Fred HASLIN

"Un vrai plan d'envergure"

Selon Marc Frot, ce plan est "un vrai plan d'envergure". Il prévoit également pour les syndicats qui distribuent l'eau de financer, également à hauteur de 30%, "les camions-citernes pour emmener l'eau dans les villages ou les exploitations qui en manquent".

L'avis d'exploitants agricoles

26 000 poulets et pas moins de 250 vaches, Alain Son exploite avec son gendre le Gaec de Ligot à Fontangy près de Précy-sous-Thil. Ce sont ces aides explique-t-il qui l'ont incité à s'équiper en système de récupération d'eau. "Elles vont servir à financer des cuves de récupération d'eau sur un bâtiment. L'eau collectée permettra d'abreuver les animaux ou bien de remplir les pulvérisateurs destinés aux cultures".

Alain Son touchera jusqu'à 1 600 euros

Du matériel qui coûte cher et dans lequel Alain Son n'aurait jamais investi sans ces aides. "Les cuves coûtent 6 000 euros et on va toucher 1 500 à 1 600 euros environ, soit environ 30% de la note finale". Mais tous les éleveurs ne sont pas unanimes par rapport aux aides financières.

Michaël Lecour (avec la casquette) est éleveur à Grenant-lès-Sombernon. A droite, son père, Jean-Luc, maire de la commune et exploitant en retraite. © Radio France - Thomas Nougaillon

"Il vaudrait mieux impliquer l'éleveur à la recherche d'eau" explique un autre exploitant

C'est le cas notamment de Michaël Lecour. Cet éleveur de Grenant-lès-Sombernon possède plus de 300 vaches Salers. Concernant le financement des camions-citernes, lui, ne voit pas cette mesure d'un bon oeil. C'est de l'assistanat dit-il en somme. "Dans certains cantons on va leur poser la citerne d'eau au pied du pré. Le problème c'est que l'éleveur va se dire que ça lui va bien comme ça et dans 20 ans il ne saura toujours pas faire de puits. Il vaudrait mieux impliquer l'éleveur dans la recherche d'eau." "Impliquer l'éleveur à la recherche d'eau" pour Michaël Lecour cela signifie les inciter à creuser des puits et faire appel à des sourciers.

Les retenues collinaires

Le département entend également financer la création de réserves collinaires -des zones de stockage de 100 mètres sur 100 mètres- pour que les agriculteurs puissent venir puiser de l'eau à moindre coût. Mais il se heurte explique Marc Frot à la "frilosité" des pouvoirs publics et à la loi sur l'eau qui interdit de constituer de telles réserves. En France explique encore le vice-président du Conseil départemental on ne récupérerait que 1,3% des eaux de pluies contre 30 à 40% pour l'Espagne et l'Italie. Il y a donc des choses à faire pour tenter de lutter contre la sécheresse explique-t-il.