Sécheresse en Dordogne : les gabarres changent de parcours pour ne pas racler le fond

Les touristes sont prévenus dès l'achat du ticket : la promenade ne sera pas moins longue, mais le parcours lui a été fortement réduit. A peine deux kilomètres et demi contre six et demi habituellement. "On est obligés, c'est à cause du niveau de l'eau", explique Pierre, le capitaine des gabarres Caminade, l'une des deux compagnies à la Roque-Gageac. Il nous emmène pour une balade guidée de 45 minutes sur la rivière.

20 centimètres d'eau de moins que d'habitude

La Dordogne n'a pas échappé aux fortes chaleurs, qui assèchent les cours d'eau. A cette période de l'année normalement, on a 20 centimètres d'eau en plus. "Dès le début du mois de juillet, on a vu qu'on manquait d'eau. Mais EDF a procédé à des lâchers, c'était bien comme en printemps. La semaine dernière, couic, ils ont fermé les vannes", ajoute Pierre. Avec son moteur à hélices, il peut passer par 25, 30 centimètres de fond. "Le problème c'est que dans le radier, on ne les a même plus", dit-il. La semaine dernière, il a abîmé deux moteurs comme ça, au niveau de la plage de la Malartrie, juste en dessous de la Roque. Il ne veut plus prendre de risque.

Moins loin, moins vite

La compagnie s'est donc adaptée. Le bateau va beaucoup moins vite, et le parcours a été modifié. On remonte un peu plus haut qu'avant sur la rivière, jusqu'aux falaises, pour faire demi-tour jusqu'à la plage de la Malartrie. "Là, on a de l'eau aux genoux, vous pourriez presque toucher les pierres. C'est impressionnant !", s'exclame Sylvie, penchée sur la rambarde en bois. "J'étais venue en 2004, c'était beaucoup plus haut que ça", s'étonne la vacancière, venue de Montpellier.

Un peu plus loin, un aperçoit un bateau de l'autre compagnie, les Gabarres Norbert, qui passe au ras des cailloux. Lui n'a pas modifié son parcours, c'est un bateau à turbine, il a besoin de moins de fond. Mais le passage est mince, et un homme avec de l'eau à peine jusqu'aux cuisses repousse les gros cailloux.