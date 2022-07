Sécheresse en Mayenne : "Les perspectives ne sont pas bonnes" confie le préfet Xavier Lefort

Depuis la semaine dernière des mesures de restrictions de l'eau ont été décidées par le Préfet de la Mayenne, Xavier Lefort, car l’absence de précipitations entraîne une aggravation de la situation des cours d’eau. Notre département est divisé en six territoires hydrographiques.

Pour ceux de l'Oudon et de la Sarthe Aval : l’arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des pelouses et des terrains de golf est possible de 20 h à 8 h du matin. L’irrigation des grandes cultures est interdite de 10 h à 20 h ainsi que le dimanche de 20 h au lundi 10 h. Pour le bassin hydrographique de la Mayenne, les utilisateurs sont invités à réduire volontairement leur consommation. Le Préfet en appelle aussi au bon sens des habitants dans le département.

Situation de crise probable dès la semaine prochaine

Malheureusement la situation ne va pas s'arranger, et va même empirer explique le préfet de la Mayenne. "Les perspectives aujourd'hui ne sont pas bonnes et il est à craindre, mais pour l'instant la décision n'était pas été prise, que l'on passe dans les heures qui viennent en situation dite de crise au moins pour trois zones qui sont l'Oudon, c'est à dire le sud-ouest du département, la Mayenne médiane et aval qui correspond au centre du département, et la Mayenne amont, qui correspond à la partie nord-est du département".

Depuis le début de l'année, la pluviométrie en Mayenne n'est pas bonne : de janvier à juin il est tombé 254 millilitres d'eau en cumulé. La moyenne est normalement aux alentours de 350 millilitres. "Les prévisions météorologiques montrent que la ressource en eau ne va pas être reconstituée par les pluies à venir parce elles sont très incertaines. C'est une dans une situation inhabituelle. La dernière année qui est comparable, c'est celle de 2019. Nous étions passés en situation de crise tout début septembre après un été relativement sec, alors que là, il est possible qu'on passe en situation de crise dès la semaine prochaine" conclut Xavier Lefort.