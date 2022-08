Sécheresse et pluies dans la foulée : risques d'éboulements dans les Alpes-Maritimes

Mauvais cocktail sur les Alpes-Maritimes ces dernières semaines : l'extrême sécheresse de cet été a considérablement asséché les sols et les roches. Ce qui rend les moindres pluies risquées, explique le géologue azuréen Alain-Jean Vernet : "c'est comme un château de sable, vous le construisez avec de la matière, de l'eau, et de l'air. Quand il sèche, il s'effrite". Et l'eau, en ruisselant, peut aggraver le phénomène.

Météo France annonce pour ce mercredi de possibles orages, sur le littoral, mais aussi sur les reliefs. Prudence donc sur les routes, notamment en montagne.