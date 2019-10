Sécheresse et restrictions d'eau : la Corrèze repasse en vigilance

Tulle, France

Les restrictions de l'usage de l'eau redescendent d'un cran en Corrèze. Le niveau de crise ne concerne plus aucune zone du territoire qui repasse au niveau de vigilance. Ainsi en a décidé la préfecture de la Corrèze notamment à la faveur de la pluie tombée depuis un mois. " Le mois d’octobre, pour la première fois de l’année, montre une pluviométrie excédentaire _de 30 à 60 % selon les parties du départemen_t " indique les services de l'Etat.

"Tout ça reste fragile"

Frédéric Veau, préfet de la Corrèze

" La problématique des eaux de surface est revenue à la normale, les débits des cours d'eau ont remontés " indique le préfet à France Bleu Limousin, " on n'a plus de problème pour ce qui concerne l'adduction en eau potable, mais tout ça reste fragile " poursuit Frédéric Veau. " Les _nappes phréatiques commencent à remonter mais elles sont très basses_. C'est un élément de vulnérabilité. C'est pour ça que si on avait, à nouveau, des épisodes de temps sec qui dure, je n'exclus pas qu'on soit amener à remonter les degrés de restriction ". Un appel au civisme reste en vigueur pour ne pas gaspiller l'eau et maîtriser la consommation.

Etat de catastrophe naturelle reconnu pour Ussel et Naves

Par ailleurs, les communes d'Ussel et Naves, toujours en Corrèze, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour le phénomène de sécheresse - réhydratation des sols survenu en 2018. Ussel pour la période aller du 1er juillet au 30 septembre 2018, et Naves pour la période du 1er juillet au 31 décembre. L'arrêté a été publié le 26 octobre au Journal Officiel. Les habitants concernés par ces phénomènes ont dix jours pour déposer auprès de leur assurance une estimation des dégâts et bénéficier d'une indemnisation.