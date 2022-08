Sécheresse : feux d'artifice interdits en Creuse jusqu'au 16 août

Depuis le 2 août, le département de la Creuse est placé en crise au titre de la sécheresse, et au niveau maximal de restriction des usages de l'eau. Jusqu'alors, la possibilité de tirer des feux d'artifice était étudiée au cas par cas et quotidiennement en fonction du site et de la météo. Par mesure de sécurité, en raison de forts risques d'incendie, ils sont désormais, tous interdits jusqu'au 16 août. Cela vaut autant pour les particuliers que pour les professionnels.

