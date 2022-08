Sécheresse : "jouer sur l'herbe jaunie, ça ne pose aucun problème" assure le président du golf de Laloubère

Alors que les limitations d'usage d'eau se font plus dures en raison de la chaleur et de la sécheresse, certains pointent les golfs du doigt. Au golf de l'hippodrome à Laloubère, près de Tarbes, le président explique que restrictions ou pas, seuls les greens sont arrosés, sans gêner la pratique.

Dans son dernier arrêté fixant pour 90 communes les limites des prélèvements d'eau sur la Neste et ses affluents, la préfecture des Hautes-Pyrénées n'oublie pas de préciser que les golfs sont soumis à restrictions. Seuls les "greens et départs" peuvent être arrosés, et la consommation hebdomadaire d'eau doit être réduite de 60%. Si pour l'heure le golf de l'hippodrome de Laloubère, près de Tarbes, n'est pas encore soumis à ce genre de limitations, son président Jacques Feresin assure que tout est déjà fait pour limiter la consommation d'eau : "on n'arrose pas les fairways, on ne les a jamais arrosés, il n'y a aucun système d'arrosage en place". Les fairways constituent l'essentiel des parcours, il s'agit des zones de jeu entre le départ et les greens, beaucoup plus fragiles. Résultat, un parcours de neuf trous un peu plus jaune, mais tout à fait praticable d'après le président : "on peut jouer sur l'herbe jaunie, ça ne pose aucun problème !"

L'arrosage des greens obligatoires "pour la survie"

En revanche, il est impossible de se passer d'arrosage pour les zone de départ, et encore plus pour les greens, détaille Jacques Feresin : "c'est une question de survie ! Il faut arroser tous les jours nos dix greens, sans quoi les graminées qui ont très peu de prise à la terre vont cramer". D'après le président, un green "coûte" 10.000 euros, c'est pour cela que l'attention est quotidienne. Les greens représentent au golf de Laloubère moins d'un demi-hectare, un demi terrain de foot, et leur arrosage est raisonné précise encore Jacques Feresin : "on arrose la nuit, pendant 20 minutes, c'est tout, ça représente même pas une dizaine de mètre cube d'eau".

Face aux récentes polémiques, la Fédération Française de Golf, par la voix de son président, a précisé cette semaine : "Le besoin minimal pour la survie des greens d'un golf de 18 trous par forte chaleur, est de 100 à 120 m3 par jour (la surface des greens d’un golf 18 trous représente 1 à 1,5 hectare). Par conséquent, pour un golf 9 trous, le besoin minimal pour la survie des greens est de 50 à 60 m3 / jour."

En Béarn, les golfs de Pau (18 trous) et d'Idron (9 trous) ont également fait le choix de n'arroser que les greens en cette période de sécheresse qui dure depuis de longues semaines. Jacques Feresin précise que la majorité des golfs en France fait de plus en plus le choix, même hors période de sécheresse, de ne pas arroser ses fairways.