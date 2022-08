Sécheresse : Jusqu'à quand va-t-elle durer en Lorraine ?

Après un léger redoux et quelques averses la semaine dernière en Lorraine, une nouvelle vague de chaleur est attendue dans les prochains jours. Alors que les niveaux d'alerte sont déjà au plus haut, la sécheresse pourrait encore durer un certain temps...

Les cultures lorraines, et surtout celles de maïs, souffrent beaucoup de cette période historique de sécheresse

La Lorraine continue d'étouffer. Les maigres gouttes tombées la semaines dernière sur le Pays-haut et l'Ouest de la Moselle n'auront pas vraiment suffit à arranger la situation. "C'est une sécheresse exceptionnelle, constate Bruno Lacroix, prévisionniste à Météo France. Si l'on considère la période allant du 1er juillet à la mi-août, on a l'une des périodes les plus sèches jamais enregistrées en Lorraine depuis 1946."

Une nouvelle vague de chaleur attendue

Ce n'est pas cette semaine que les choses risquent de changer. Une nouvelle vague de chaleur, la quatrième depuis le début de l'été, est attendue dans les prochains jours. "Encore une fois, les après-midi vont être très sèches et très chaudes avec des températures allant jusqu'à 32°C de mercredi à vendredi, détaille Bruno Lacroix. On aura même un pic, ce week-end, et le thermomètre pourra monter jusqu'à 35°C"

Une partie des Vosges est d'ailleurs placée en "crise" sécheresse. Le niveau maximum d'alerte a même été atteint sur les bassins de la Saône, de la Moselle et de la Meurthe.

Vers la fin de la sécheresse ?

Alors quand pourra-t-on enfin retrouver un peu d'eau ? A priori, pas besoin d'entamer une danse de la pluie puisqu'un changement de temps progressif est attendu au cours de la semaine prochaine. "Une évolution orageuse semble se dessiner pour la journée du 15 août sur une grande partie de la Lorraine, affirme Bruno Lacroix. Mais les précipitations devraient arriver plus certainement en seconde partie de semaine prochaine où l'on attend des épisodes pluvieux et orageux plus fréquents"

Suffisant pour mettre un terme à la sécheresse ? "Non, pas du tout !, répond le prévisionniste. Il faudra beaucoup plus que les pluies qui sont attendues la semaine prochaine. D'autant plus si l'on se penche sur les prévisions pour la période août-octobre, il semblerait que l'on conserve des températures nettement au-dessus des normales de saison ainsi qu'un déficit pluviométrique conséquent."