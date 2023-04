Sécheresse : l'Arc Amont passe en état d'alerte dans les Bouches du Rhône

Selon le communiqué de la préfecture des Bouches-du Rhône, "le mois de mars a encore été un mois sec avec un déficit pluviométrique de 35 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département des Bouches-du-Rhône a connu l’absence de précipitation la plus notable avec un cumul de précipitations allant de 5 à 20 mm".

La plupart des nappes souterraines n'ont pas connu de recharge durant ce mois de mars 2023.

Les signaux de sécheresse, apparus précocement en ce début d’année, se confirment donc sur l’Est du département et s’étendent maintenant sur le bassin de l’Arc. Au regard de la situation des secteurs hydrographiques de l’Arc amont et aval, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris ce jour un arrêté de passage au stade d’alerte sécheresse sur les secteurs de l’Arc amont et aval. La situation de sécheresse du département est la suivante : • état de vigilance : ensemble du département • état d’alerte : Arc amont et aval (28 communes) • état de crise : Huveaune (17 communes), Réal de Jouques (2 communes)

Des restrictions progressives des usages de l’eau

Le stade d’alerte vise des restrictions progressives des usages de l’eau. Il définit également pour les ressources extérieures provenant de la Durance et du Verdon des règles de restriction dans l’usage de l’eau.

Compte tenu de cette situation exceptionnelle à cette saison, le Préfet des Bouches-duRhône appelle l’ensemble des usagers (particuliers, collectivités, industriels, commerçants, artisans, exploitants agricoles…) à avoir un usage économe de l’eau, sur l’ensemble des ressources en eau mobilisée dans le département.

Des contrôles du bon respect de ces restrictions sont opérés par les services de l’État. A ce jour, il n’y a pas de tension signalée sur l’eau à usage domestique.

Les 28 communes concernées sur l'Arc amont et aval

• Aix-en-Provence (sud de la route nationale et du chemin d’Eguilles) • Beaurecueil • Belcodène • Berre-l’Etang • Bouc-Bel-Air • Cabriès • Châteauneuf-le-Rouge • Coudoux • Eguilles • Fuveau • Gardanne • Gréasque • La Fare-les-Oliviers • Lançon-Provence (pour la plaine limitrophe de Berre-l’Etang) • Meyreuil • Mimet • Peynier • Puyloubier • Rognac • Rousset • Saint-Antonin-sur-Bayon.

Chaque usager peut retrouver le kit de communication "Sécheresse : ayons les bons réflexes pour économiser l'eau" du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires à l'adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/secheresse-economiser-leau Retrouvez l’arrêté sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône : https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnementrisques-naturels-et-technologiques/La-secheresse