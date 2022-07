Sécheresse : l'arrosage des fleurs et des pelouses est désormais interdit en Creuse

Le manque d'eau continue de se faire cruellement ressentir en Creuse. Les débits des cours d'eau sont de plus en plus faibles surtout dans le nord, le nord-ouest et l'est du département. C'est la conséquence des fortes chaleurs de ce mois de juillet et du manque de précipitation. Les récents orages n'ont pas permis d'inverser la tendance et Météo France ne prévoit pas de pluies conséquentes dans jours qui viennent.

Il n'y a quasiment plus d'eau dans le Verraux à Clugnat © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

De nouvelles restrictions d'eau

Face à cette situation, la préfecture vient de prendre ce vendredi 22 juillet de nouvelles mesures de restriction d'eau. Il est désormais interdit d'arroser les fleurs du jardin ou du balcon. En revanche, on peut toujours mettre de l'eau à ses pieds de tomates ou de courgettes à condition de le faire avant 8h ou après 20h. Sont également interdits :

L’irrigation ou l’arrosage entre 8h et 20h des terrains de sport et des golfs

L’alimentation des fontaines en circuit ouvert

Le lavage ou nettoyage à l’eau des voiries, terrasses, façades, balcons, hors impératif sanitaire, sécuritaire ou travaux en cours

Le remplissage et la vidange des piscines sauf renouvellement d’eau partiel pour des impératifs sanitaires et techniques

Le remplissage des plans d’eau

Le lavage des véhicules hors stations de lavage spécialisées équipées d’un système de recyclage ou de matériel haute pression et sauf nécessité sanitaire ou de sécurité

Gare aux contrevenants

Le préfecture annonce que des contrôles renforcés vont être mis en place pour veiller à la bonne application de ces mesures. Elles s'appliquent jusqu'au 31 août et pourront être modifiées si la situation évolue.