Sécheresse : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour la ville de Dijon pour le 1er semestre 2022

Suite à l’épisode intense de sécheresse survenu au cours de l’année 2022, le maire de Dijon, François Rebsamen avait saisi les services de la Préfecture afin que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu sur la commune de Dijon. L'objectif, c'est que les dommages occasionnés pour les habitants de Dijon puissent être pris en considération. Une suite favorable a été donnée à cette requête

Un décret va permettre de faire jouer les assurances

L’arrêté interministériel du 25 juillet 2023 a été publié au Journal Officiel ce 4 octobre. Il déclare, entre autres communes, Dijon sinistrée au titre de l'état de catastrophe naturelle au titre du phénomène sécheresse – réhydratation des sols entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022.

Les Dijonnaises et Dijonnais ayant subi des dégâts touchant leurs habitations, dus au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant cette période, sont invités faire parvenir à leur assureur un état estimatif des pertes, si cela n'a pas encore été fait, afin de bénéficier du régime indemnitaire prévu par la loi du 13 juillet 1982. Une indemnisation par les assureurs n’étant en effet possible que si la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, la ville de Dijon attire l’attention des sinistrés sur le fait qu’ils disposent désormais d'un délai de 30 jours au maximum, après publication de l'arrêté, pour informer leurs assureurs, conformément à l’article L. 125-2 du Code des assurances

Cet arrêté concerne aussi les communes d'Auvillars-sur-Saône, Beaune, Chenôve, Echalot et Fénay