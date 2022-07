Sécheresse : la Corrèze limite les usages de l'eau et premiers citernages en Xaintrie

En Corrèze, la pluie du mois de juin n'aura pas suffit à recharger les réserves de façon pérenne, "ça a permis à la Corrèze de ne pas être en alerte plus tôt" résume la préfète Salima Saa, mais désormais le département est lui aussi concerné par des mesures de limitation de l'usage de l'eau.

Un arrêté préfectoral est signé ce vendredi, après la réunion du comité restreint de suivi de la ressource en eau, qui a lieu toutes les deux semaines. L'ensemble du département est placé en état d'alerte voire alerte renforcée par endroits.

Selon la zone, l'arrosage des potagers est interdit entre 10h et 18h (zone alerte) ou entre 8h et 20h (alerte renforcée). L'arrosage des pelouses, des jardinières est totalement interdit dans les zones en alerte renforcée, et interdit entre 10h et 18h en zone d'alerte. Tout le détail des restrictions ici

"Il y a un déficit pluviométrique et ça depuis le début du mois de juillet et les températures sont très élevées, avec un pic caniculaire le 17 et le 18. Donc les nappes ne se sont pas remplies et nous n'attendons pas de précipitations dans les 10 prochains jours", indique Salima Saa. Actuellement, le niveau de remplissage des ressources souterraines est inférieur à la moyenne pour plus de 80% des points de mesure.

Plusieurs restrictions

Pour les particuliers en zone

Des camions citernes pour approvisionner le réseau d'eau potable

Autre conséquence de l'aggravation de la sécheresse en Corrèze, les communes membres du syndicat des eaux du Puy du bassin, comme Saint-Privat en Xaintrie, ont recours aux camions citernes pour approvisionner le réseau d'eau potable. La Xaintrie est l'une des zones hydrographiques placées en alerte sécheresse renforcée au même titre que la Vézère et la Dordogne. Le plateau est normalement approvisionné avec l'eau de la Glane, mais lorsque qu'il ne pleut pas assez et qu'il fait trop chaud, celle-ci s'assèche. Alors les camions citernes s'approvisionnent à Argentat, dans la Dordogne.

Une situation qui impacte plus de 3.000 habitants. "On a déjà été dans cette situation en 2019 et 2020", explique Jean-Basile Sallard, maire de Saint-Privat, "avec le réchauffement climatique c'est quelque chose qui va se reproduire souvent". C'est pour cela que le syndicat des eaux du Puy du Bassin cherche des solutions pour éviter que les habitants se retrouvent un robinet sans eau. Parmi les pistes, il y a celle d'abandonner la captation de leur eau sur la Glane et aller s'approvisionner dans les nappes de la Dordogne.