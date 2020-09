Sécheresse : la Creuse reste en situation de crise

Il ne faut pas se fier aux apparences. Si la campagne creusoise a repris quelques couleurs, grâce aux orages du mois d'août, le département manque toujours d'eau. Le déficit de précipitation est en moyenne de l'ordre de 20%. Il atteint même les 50% sur les secteurs d'Aubusson et de Chambonchard, alors que Bourganeuf, Boussac et La Courtine sont excédentaires. Les sols sont toujours très secs, notamment dans le nord du département. Le mois d'août a été particulièrement chaud, avec une température moyenne de 2° au dessus de la normale ce qui fait d’août 2020 le troisième mois d’août le plus chaud depuis 1959.

Des débits de rivières très bas

Les débits des rivières sont anormalement bas, ils représentent moins de 20 % des débits moyens d’un mois de septembre. Le bassin du Cher est en situation très critique. Et près de 60% des petits cours d'eau sont à sec. Les niveaux des eaux souterraines sont inférieurs à ceux de 2018, mais moins bas qu'en 2019. Et l’absence de pluies attendues dans les prochains jours ne va pas arranger les choses. Si lemois de mai a permis sur certaines zones une recharge significative des nappes, globalement cela fait le 5ème mois consécutif que les niveaux baissent plus rapidement qu’un été normal.

Toujours des restrictions d'eaux

Le comité eau qui s'est réuni a décidé du maintien de l’arrêté de crise du 6 août dernier. Les interdictions d’arroser son potager, de laver sa voiture en dehors des stations de lavage, ou de remplir sa piscine sont prolongées jusqu'à la fin du mois de septembre. L’arrêté préfectoral est consultable en page d’accueil du site internet de la préfecture de la Creuse, tout comme l'ensemble des documents de travail du comité eau qui décrit la situation hydrologique.