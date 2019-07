Sécheresse : la Haute Vienne en "crise renforcée". L'usage de l'eau encore restreint

Faute de pluies à venir et face à la baisse du niveau des cours d'eau le préfet de Haute Vienne prend un arrêté de "crise renforcée". Les restrictions d'usage de l'eau sont durcies sur tout le département.

Haute-Vienne, France

La déficit en eau s'aggrave encore sur la Haute Vienne, et rien dans les prévisions météo ne permet de penser que la situation va s'améliorer dans les prochains jours. C'est pourquoi le préfet prend un nouvel arrêté, limitant encore un peu plus l'usage de l'eau.

Sont désormais interdits :

- l’arrosage des espaces publics ou privés tels que pelouses, terrains de sports, espaces verts, jardins d’agrément ou potagers, sauf eau issue d’un système de récupération d’eau de pluie



- le lavage des véhicules, hors stations de lavage spécialisées, sauf obligations sanitaires



- la vidange et le remplissage des piscines sauf ajustement du niveau et sauf renouvellement d’eau pour des impératifs sanitaires des piscines ouvertes au public



- le lavage des trottoirs et voies publiques, hors impératifs sanitaires



- le lavage des terrasses, toitures, ou autres éléments immobiliers privés



- les prélèvements dans le milieu naturel (eaux superficielles et souterraines), sauf industriels régis par une décision administrative. Les prélèvements satisfaisants les besoins en eau d’activités professionnelles de productions horticoles, maraîchères et arboricoles sont limités à une plage horaire comprise entre 20h et 8h



- la manœuvre des vannes des seuils et barrages, à l’exception des barrages hydroélectriques EDF



- le remplissage et la vidange des plans d’eau, hors retenues hydroélectriques EDF.



- les pêches électriques sauf pêche de sauvetage

Par ailleurs la ville de Limoges sera ce mardi l'une des plus chaudes de France avec des maximales prévues de 41°.