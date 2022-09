Sécheresse : la Meurthe-et-Moselle n'est plus en crise et repasse en "alerte renforcée"

Les restrictions sur l'usage de l'eau vont s'atténuer en Meurthe-et-Moselle. Ce jeudi, la Préfecture a décidé d'alléger la pression en levant l'état de crise, plus d'un mois après le déclenchement du seuil d'alerte le plus élevé possible. Le département descend donc d'un cran pour repasser au stade d'"alerte renforcée", avec malgré tout encore quelques restrictions à respecter.

Situation toujours fragile

Car même si la pluie est tombée en bonne quantité depuis le début du mois de septembre, les autorités précisent que "la situation hydrologique reste fragile". La Préfecture va donc continuer de réunir chaque semaine les membres du comité sécheresse pour évaluer l'évolution de la situation. "Le préfet de Meurthe-et-Moselle rappelle la nécessité que chacun (collectivités territoriales, entreprises, administrations, professionnels de l’agriculture et citoyens) soit acteur de l’effort collectif dans la préservation de la ressource en eau et appelle au respect strict des mesures de restriction de l’usage de l’eau", ajoute-t-elle.

Les mesures appliquées pour une "alerte renforcée"