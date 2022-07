Sécheresse: la Meurthe-et-Moselle passe en alerte renforcée

Déjà le 24 juin 2022, le département de la Meurthe-et-Moselle avait été placé en vigilance "sécheresse", compte tenu de la situation hydrologique et météorologique. Cette fois-ci, l'alerte sécheresse est renforcée. Parmi les quatre niveaux d'alerte, celui-ci est situé en troisième position, juste avant le dernier échelon "crise".

Plusieurs interdictions en matière d’arrosage et d’irrigation

A partir de ce lundi 18 juillet 2022, il est désormais interdit d'arroser ses pelouses et jardins entre 9h00 et 22h00. Les terrains de golfs (hormis les zones de greens et départs) ne pourront être humidifiés. Par ailleurs, l'irrigation des cultures par aspersion sera prohibé entre 8h00 et 21h00.

Les limitations en eau prévues par la dernière alerte sont, bien évidemment, maintenues. Il est toujours interdit de laver son véhicule hors des stations de lavage, de remplir sa piscine privée hors raison sanitaire et technique, ou de nettoyer, par ses propres moyens sa toiture de maison.