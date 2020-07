Sécheresse : la moitié nord de l'Ardèche passe en alerte

La préfète de l'Ardèche a pris un arrêté classant les bassins hydrographiques de la Cance, du Doux, de l'Eyrieux et de l'Ouvèze au niveau alerte pour la sécheresse. Chacun est invité à ne plus arroser en journée.

La sécheresse aura démarré tardivement cette année. Après une alerte fin avril, les pluies ont été abondantes en mai, ce qui a permis de soutenir le débit des rivières. En juin, les pluies se sont raréfiées et surtout les températures ont été bien plus chaudes que les moyennes saisonnières. "Les débits des rivières sont à présent inférieurs à 20% du débit annuel moyen sur les bassins hydrographiques de la Cance, du Doux et de l'Eyrieux / Ouvèze" détaille la préfecture de l'Ardèche dans un communiqué. Par arrêté préfectoral en date du 2 juillet, la moitié nord du département passe donc au niveau alerte pour la sécheresse.

Le sud du département reste au niveau vigilance

L'arrêté impose l'arrêt des arrosages en journée. Interdiction d'arroser pelouses, stades et espaces verts entre 9h et 20h. Pour les jardins potagers, il est recommandé de ne pas arroser entre 11h et 19h. Le lavage des voitures est interdit en dehors des stations de lavage professionnelles.

Pour la moitié sud du département, le niveau des rivières est jugé "convenable" et leurs bassins restent au niveau vigilance. Ce qui n'empêche pas d'adopter les bons gestes et d'économiser l'eau, y compris sur ce secteur.