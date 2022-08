Sècheresse : la Moselle-ouest passe au niveau crise

Comme une majeure partie de la France, la Moselle n'échappe pas à la sécheresse historique qui sévit depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

L'ouest du département souffre particulièrement du manque d'eau, si bien que la Préfecture a décidé samedi 27 août de déclencher le niveau "crise" pour les vallées de la Moselle, de la Nied, de l'Orne et de la Seille. Une mesure qui s'accompagne d'un durcissement des règles d'utilisation de l'eau (voir ci-dessous).

"Nous constatons à la fois des rivières dont le débit est faible et des nappes souterraines dont le niveau descend" décrit le préfet Laurent Touvet sur France Bleu Lorraine. "Nous devons anticiper une situation qui risque de perdurer dans les prochaines semaines et peut être même les prochains mois. Même s'il pleuvait abondamment dans les jours ou les deux ou trois semaines qui viennent, la situation va rester critique et donc il faut réserver l'eau, cette denrée très rare."