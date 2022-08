Sécheresse : la "police de l'eau" multiplie les contrôles dans l'Indre

La sécheresse inquiète de plus en plus en Berry. Avec les fortes chaleurs et le manque de précipitations, le niveau des cours d'eau est au plus bas. Sur les 15 bassins versants que comptent le département, 13 sont en situation de crise, deux autres en alerte renforcée. Cette situation a conduit la préfecture de l'Indre à prendre de nouvelles mesures pour limiter les usages de l'eau. Un arrêté de restriction est entrée en vigueur ce samedi 6 août.

Il est notamment interdit de laver sa voiture en-dehors d'une station spécialisée ou de remplir sa piscine à certaines heures. Pour vérifier que ces mesures sont bien respectées, la "police de l'eau" dans l'Indre, les agents de l'Office français pour la biodiversité, effectue des contrôles.

Les agriculteurs visés par les contrôles

Premier contrôle : un champ de maïs à Niherne, à côté de Villedieu-sur-Indre et de Châteauroux. Les agents de l'Office français pour la biodiversité (OFB) vérifie que l'interdiction d'irriguer de 8h à 20h est bien respectée. "On regarde d'abord si l'agriculteur irrigue, ce qui n'est pas le cas ici, on voit bien que les pompes sont arrêtées, explique Laurent Ourly, inspecteur de l'environnement. Ensuite, on va voir la pompe et on relève le compteur. Quand on reviendra, ça nous permettra de savoir ce que l'agriculteur a prélevé entre les deux contrôles".

Aucun procès verbal ne sera dressé lors de ce contrôle. Benoît Brouckaert, l'agriculteur contrôlé, n'a commis aucune infraction. Il est d'ailleurs plutôt d'accord avec les restrictions d'eau. "Il faut qu'il y ait des restrictions, il faut savoir se limiter, insiste-t-il. À l'avenir, si l'arrosage devient de plus en plus compliqué, il faudra aussi repenser les cultures. Pour ma part, je ne cultiverais sûrement plus de maïs".

Des restrictions plutôt respectées

Les agriculteurs ne sont pas les seuls à être contrôlés. Les particuliers et les municipalités sont également passés au crible de manière aléatoire, principalement dans les secteurs en crise. "Ça peut être un particulier en train d'arroser son potager ou de remplir sa piscine, ou bien une municipalité qui continue d'arroser ses fleurs", précise Yves Chastang, chef de service adjoint de l'OFB.

Si une infraction est constatée, les contrevenants s'exposent à des sanctions, pouvant aller d'un simple avertissement à des poursuites judiciaires. Mais dans l'ensemble, les mesures sont bien respectées. "On voit que la tendance est au respect de la réglementation", assure-t-il.

Depuis le début du mois de juillet, sur les plus de 200 contrôles effectués, seule une quinzaine de non-conformités ont été constatées.

Sensibiliser avant de sanctionner

Avant de sanctionner, la préfecture de l'Indre veut sensibiliser. "On veut responsabiliser et faire prendre conscience", insiste Nadine Chaïb, secrétaire générale de la préfecture de l'Indre.

En période de sécheresse, l'accent est mis sur la pédagogie. "Chacun peut mesurer les enjeux de la consommation de l'eau. La question de la sanction peut se poser s'il y a des anomalies graves mais avant tout, on a besoin de faire passer des messages", explique-elle.

La préfecture veut également accompagner la population. "Il faut faire connaître l'information parce que parfois, certaines personnes ne savent pas qu'il y a des arrêtés, poursuit Nadine Chaïb. On est avant tout sur de l'accompagnement".

La "police de l'eau" continuera ses contrôles tant que les mesures de restrictions seront en place.