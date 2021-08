Sécheresse : la préfecture de l'Ardèche prend les premières restrictions d'eau de l'année

Elles arrivent très tard par rapport à d'habitude après un été pluvieux, mais les premières mesures de restriction d'eau sont bien là en Ardèche. La préfecture prend un arrêté vendredi 13 août pour réduire l'usage de l'eau sur les bassins versants de l'Ouvèze, de la Beaume et de l'Ardèche. Les niveaux de ces trois rivières viennent de passer sous les seuils d'alerte. "La situation doit inciter les usagers à réduire d’ores et déjà autant que possible leurs consommations pour les jardins, espaces publics, etc...", indique la préfecture dans un communiqué. L'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines, les lavages de voitures (entre autres) sont désormais limités.

Voici les restrictions décidées par la préfecture de l'Ardèche sur les bassins versants de l'Ouvèze, la Beaume et l'Ardèche. -

La préfecture précise "qu'en fonction de situations locales plus difficiles, les maires peuvent prendre des mesures plus contraignantes".