Sécheresse : la quasi totalité des bassins du Cher a atteint le niveau de crise, les restrictions renforcées

La sécheresse s'accentue dans le Cher. La préfecture élargit ce mercredi 17 août les restrictions d'usages l’eau à de nouveaux bassins. Désormais la quasi-totalité du département (11 zones d’alerte sur 15) est concernée par le niveau le plus élevé de restrictions d’eau : la crise.

Le bassin de l’Yèvre amont a franchi son seuil d’alerte renforcée. Les bassins de la Vauvise et de l’Auron, Airain, Rampennes sont passés sous leur seuil de crise. La situation hydrologique des cours d’eau se dégrade de plus en plus. Les faibles précipitations tombées ces derniers jours ne permettent pas d’entrevoir une amélioration de la situation. Le Préfet du Cher vient de publier un arrêté.

Dégradation de la situation des bassins

Sont placés en situation d’alerte : les bassins de l’Yèvre à l’aval de Bourges, du Barangeon et du Moulon.

Sont placés en situation d’alerte renforcée : le bassin de l’Yèvre à l’amont de Bourges et d’y maintenir les bassins de la Petite Sauldre et de la Loire.

Sont placés en situation de crise :les bassins de la Vauvise, de l’Auron, de l’Airain, et de la Rampennes, et d’y maintenir les bassins du Colin, de l’Ouatier, du Langis, de l’Aubois, de l’Indre amont, de l’Arnon (aval et amont), de la Théols, du Fouzon, du Cher et de la Grande Sauldre.

Des restrictions plus sévères

De nouvelles interdictions d’usage de l’eau applicables en situation d’alerte, d’alerte renforcée et de crise (l’ensemble des mesures de restrictions est détaillé en annexe) sont notamment dès la situation d’alerte (bassins de l’Yèvre aval, Barrangeon et Moulon) :

- Arrosage des jardinières, suspensions, espaces arborés sauf dérogation spéciale.

- Arrosage de 10h à 18h des jardins potagers, pelouses, massifs fleuris, terrains de sport.

- Arrosage de 8h à 20h des golfs.

- Irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement de 12h à 17h.

- Lavage des véhicules en dehors des stations avec recyclage ou haute pression.

- Lavage des façades, toitures, voiries.

- Manœuvre de vannes et remplissage des plans d’eau.

- Remplissage des piscines de plus d’1 m³.

Interdictions supplémentaires en situation d’alerte renforcée (bassins de la Petite Sauldre, de l’Yèvre à l’amont de Bourges et de la Loire) :

- Arrosage des pelouses et massifs fleuris, des golfs (sauf greens et départs).

- Arrosage des potagers et terrains de sport de 8h à 20h.

- Irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement, de 10h à 20h, sauf sur le bassin de la Loire où l’interdiction court de 8h à 20h ; ◦ irrigation à partir de la nappe du jurassique supérieur de 12h à 17h.

Interdictions supplémentaires en situation de crise (bassins de la Vauvise, de l’Auron, de l’Airain, de la Rampennes, du Colin, de l’Ouatier, du Langis, de l’Aubois, de l’Indre amont, de l’Arnon aval et amont, de la Théols, du Fouzon, du Cher et de la Grande Sauldre) :

- Irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement.

- irrigation à partir de la nappe du jurassique supérieur de 10h à 20h.

- Arrosage des terrains de sport.

Les faibles précipitations annoncées dans les jours qui viennent, combinées aux niveaux de remplissage très faibles des barrages soutenant l’étiage sur certains cours d’eau, notamment la Loire, amèneront à prendre de nouvelles restrictions dès la semaine prochaine. Des contrôles visant à s’assurer du respect des mesures sont effectués.