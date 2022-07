Sécheresse : la vallée de l'Ouvèze repasse au niveau crise, l'arrosage des jardins interdit

En juin, la sécheresse était déjà très marquée en Ardèche. Les orages de la fin du mois avait accordé un répit. Il aura été de courte durée. Les fortes chaleurs et le vent ont entrainé une baisse généralisée des débits des cours d'eau. Selon la préfecture de l'Ardèche, entre le 5 et le 10 juillet, elle est comprise entre 30 et 50%. Le préfet a donc pris un nouvel arrêté sécheresse le 12 juillet.

Comment faire comprendre qu'il ne faut plus du tout arroser les tomates ? - Le maire de Flaviac

La situation la plus critique se trouve en centre Ardèche dans la vallée de l'Ouvèze qui repasse au niveau d'alerte maximale pour la sécheresse, le niveau "crise". Cela avait déjà été le cas durant une dizaine de jours en juin. Cela signifie que tout arrosage est interdit sur les communes qui vont de Saint-Priest à Saint-Julien-en-Saint-Alban, y compris théoriquement dans les jardins potagers. Le maire de Flaviac s'en inquiète : "ça va être compliqué de faire comprendre à tout un chacun qu'il ne faut plus arroser, surtout en cette période où les jardins vont donner, on va ramasser les tomates, les haricots et arrêter d'arroser, c'est dramatique" explique Michel Constant. Lui affirme qu'il n'a jamais vu la rivière à un niveau aussi bas.

Sécheresse intense et précoce

La plus grande part du département est classée en "alerte renforcée". L'arrosage des jardins potagers n'est théoriquement autorisé que trois soirs par semaine entre 19h et 22h. La sécheresse étant particulièrement précoce et intense cette année, le préfet demande à tout le monde de réduire le plus possible sa consommation d'eau.