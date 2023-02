Sécheresse : le manque de pluie influence le débit des cours d'eau en Indre-et-Loire

Cela fait plus de 31 jours qu'il n'a pas plu en France , un record qui n'avait pas été égalé depuis 2020. Un épisode de sécheresse hivernale qui préoccupe Météo France, car malgré les pluies en octobre et novembre, les nappes phréatiques ne se sont pas rechargées en eau. En un mois, sur l'ensemble du pays, le cumul des précipitations a à peine dépassé les sept millimètres.

ⓘ Publicité

Daniel Vendramini, météorologue pour Météo France, s'inquiète. Ce niveau de précipitations n'est pas celui attendu pour un hiver dit "de recharge" après l'été caniculaire de 2022. En effet, la sécheresse estivale "avec un déficit sur l'année de 200 à 300 millimètres de précipitations" a asséché les nappes phréatiques qui n'ont pas réussi à se recharger, malgré des pluies fin 2022. "On avait eu de fortes pluies entre la mi-décembre et la mi-janvier, qui avaient pu apporter un certain nombre de précipitations assez importantes, explique-t-il. Mais depuis mi-janvier, c'est le calme plat, avec des températures qui ont redescendu."

Des précipitations sont attendues pour la fin de semaine, mais elles risquent de ne pas être suffisantes. "On a une perturbation qui devrait arriver avec un enroulement dans le sud de la France qui devrait ramener quelques précipitations sur l'Indre-et-Loire, donc on peut s'attendre à 10 ou 20 millimètres de pluie entre mercredi et jeudi, décrit-il. Mais cela restera malgré tout insuffisant, car derrière on repart sur une période de haute pression et sans pluie, qui pourrait être assez longue." Finalement, la seule manière de remplir suffisamment les nappes phréatiques serait des précipitations suffisantes jusqu'au printemps. "On peut espérer derrière des précipitations et des perturbations pour la fin d'hiver et le début du printemps", indique Daniel Vendramini.

Le niveau des cours d'eau est trop bas

Cette sécheresse hivernale s'illustre aussi au niveau des cours d'eau, comme le Cher. Et les pêcheurs professionnels, comme Philippe Boisneau, sont très inquiets de ce phénomène. "Là, on devrait avoir de l'eau jusqu'à mi-cuisses !" s'exclame-t-il au bord de la rivière. Sur les rives, les bancs de sable sont bien visibles, avec des débris de végétaux un peu partout : "Ils ont été laissés par le courant cet hiver, mais l'eau est redescendue", indique Philippe Boisneau, qui s'interroge sur la puissance du débit. "En février, on devrait être à plus de 100 mètres cubes secondes, voire même 120 ou 130 mètres cubes secondes, et là on est à peine à 35 ! C'est moins du quart de ce qui devrait couler comme eau dans le Cher pour passer le printemps et l'été sans encombre. On est presque sur un débit de début d'été", soupire-t-il.

Mais ce constat alarmant risque d'empirer dans les mois à venir, prévient-il. "On risque d'avoir, encore plus qu'en 2022, des ruptures d'écoulement de cours d'eau. Il y avait déjà plusieurs centaines de kilomètres de cours d'eau qui étaient à sec l'année dernière, ce qui était dramatique pour les espèces et la biodiversité en général. Et on risque aussi d'avoir des soucis sur l'eau potable", prédit-il. Il appelle surtout à un changement de comportement global : "Il va falloir qu'on change nos pratiques par rapport à l'eau et devenir beaucoup plus sobres dans nos modes de consommation et nos usages, aussi bien citadins qu'agricoles ou industriels, sinon on ne va pas passer l'étape", prévient-il. "On peut encore s'adapter, mais là il y a urgence !"

Météo France prévoit des pluies mercredi et jeudi sur l'Indre-et-Loire, mais elles risquent d'être suivies d'une nouvelle période de sécheresse, ce qui n'aiderait pas à recharger les nappes phréatiques du département.