Sécheresse : le Nord-Ardèche passe au niveau crise, le plus haut stade d'alerte

Tout le nord de l'Ardèche passe en alerte crise par rapport à la sécheresse, annonce le préfet Thierry Devimeux ce lundi lors d'un point presse. Il s'agit du plus haut niveau d'alerte qui existe alors qu'il n'a pas plu depuis une dizaine de jours dans le département "et à cette époque de l'année, c'est historique", regrette ce dernier. De façon générale, l'année 2022 fait partie des trois pires années depuis 1970 en termes de précipitations, et rejoint les années bien connues de 1976 et 2003 sur le podium.

À gauche, la carte de l'Ardèche avant l'arrêté de la préfecture. Désormais, tout le nord du département passe en alerte crise à la sécheresse. © Radio France - Montage YP

Les rivières s'assèchent comme le Doux, par exemple, dont le débit actuel est à 2,5% du débit moyen. Situation semblable pour la Cance, l'Eyrieux ou encore l'Ouvèze. Depuis le début de l'année 2022, à aucun moment le département de l'Ardèche n'a été dans les clous concernant les précipitations "à l'exception du mois de juin mais tout est tombé en 24 ou 48 heures donc ça n'a pas été efficace car la terre n'absorbe pas".

Seuls usages domestiques autorisés : se laver et boire de l'eau du robinet

Avec ce niveau d'alerte, les mesures sont drastiques mais à la hauteur de la problématique. Vous ne pouvez plus arroser votre potager "à moins de puiser dans une réserve d'eau de pluie que vous avez constituée toute l'année", note le préfet. Même chose pour le remplissage des piscines ou le lavage des véhicules. Pour tout autre usage agricole spécifique, il faudra demander une dérogation individuelle auprès de la préfecture.

Si vous habitez dans le nord de l'Ardèche vous n'avez le droit de rien faire à part nourrir vos animaux et boire - Thierry Devimeux

Thierry Devimeux précise les contours de l'arrêté qu'il a signé dans la matinée et qui prend effet immédiatement : "Concrètement, si vous habitez dans le nord de l'Ardèche vous n'avez le droit de rien faire à part nourrir vos animaux et boire. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus d'eau dans nos rivières."

La difficulté de contrôler

Tout le problème de ces arrêtés réside dans le fait qu'il est impossible de placer un gendarme derrière chaque citoyen, comme le veut la formule consacrée. Difficile alors de surveiller que vous ne remplissez pas votre piscine tous les jours ou de vérifier que vous ne mettez pas un petit coup de jet d'eau sur vos plants de tomates. "Il faut tous qu'on fasse des efforts car il en va de notre solidarité nationale", martèle le préfet.

J'en appelle à la responsabilité de tous mais j'ai aussi demandé aux services de [...] ne pas hésiter à verbaliser

Il poursuit : "J'en appelle à la responsabilité de tous mais j'ai aussi demandé aux services de gendarmerie, de l'OFB et de la DDT d'être présents sur le terrain et ne pas hésiter à verbaliser." En cas d'infraction, vous pouvez écoper d'une amende qui va jusqu'à 1.500 € et 3.000 si vous récidivez.