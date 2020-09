Nouveau coup de chaud, dès ce lundi 14 septembre et toute la semaine dans le Poitou. Une situation toujours plus inquiétante pour les ressources en eau.

Sécheresse : le Poitou connait un coup de chaud et ça n'améliore par la situation

Illustration : la sécheresse touche de plein fouet les secteurs de la Vienne, de la Gartempe et du Thouet.

Cela fait 18 mois que les températures dépassent les normales de saison dans le Poitou et la vague de chaleur attendue ce lundi 14 septembre ne va rien arranger. "On a un déficit de pluie récurrent dans la Vienne et les Deux-Sèvres, explique Amandine Ribreau, chargée de mission eau à l'agence régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine au micro de France Bleu. Le niveau des nappes phréatiques n'est pas inquiétant car il reste haut, mais pour les cours d'eau la tendance à la baisse est très inquiétante".

Des débits inférieurs à la moyenne sur les bassin du Thouet, de la Gartempe et de la Vienne

A cette époque de l'année, ces débits en baisse touche directement les milieux aquatiques et la bio-diversité. "En septembre, les autres usages de nos cours d'eau sont quand même plus limité", détaille Amandine Ribreau. Les pluies intervenues autour du 15 août n'ont pas été suffisantes.

Pas d'inquiétude pour les ressources en eau potable

"Les taux de remplissage du Lac du Cébron et du barrage de la Touche Poupard dans les Deux-Sèvres, sont bons", rapporte Amandine Ribreau. Certes ils baissent mais pas de façon inquiétante.