Sécheresse : le Territoire de Belfort passe en alerte "crise"

Dès mercredi 16 septembre, un nouvel arrêté préfectoral entre en vigueur et ce pour une durée de 2 mois. Le niveau d'eau dans les rivières et les nappes phréatiques a atteint un seuil critique. De nouvelles restrictions d'eau sont imposées.

La météo du mois de septembre est trop sèche, en conséquence, les rivières et les nappes phréatiques ne sont pas assez alimentées. La Préfecture du Territoire de Belfort, a donc émis un arrêté pour restreindre à nouveau les usages de l'eau.

L'alerte "orange", soit le niveau 2, était déjà en vigueur depuis le 4 août. Mais, comme le précise Mathieu Gatineau, secrétaire général de la préfecture du département, l'étiage des rivières est trop faible. "A Giromagny, par exemple, le débit est de la Savoureuse est de 0,02 mètre cube par seconde, alors qu'il devrait être de 0,11 mètre cube à la même période", explique-t-il.

Sanction de 1500 euros d'amende

Pour les particuliers, il est interdit de remplir sa piscine, d'arroser les jardins à l'exception des potagers entre 10h et 20h, de laver sa voiture, mais aussi les voies et les trottoirs, ainsi que de nettoyer terrasses, façades et toitures.

Les agriculteurs n'ont plus le droit de prélever de l'eau dans les nappes, cours d’eau et canaux, d'arroser des cultures, sauf à partir des réserves, mais avec interdiction entre 10h et 20h du lundi au vendredi et du samedi à 10h au dimanche à 20h (sauf dérogations, si il y a du paillage et du "goutte à goutte".

Le Territoire de Belfort passe en alerte de niveau 3