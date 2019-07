Sécheresse : les agriculteurs du Bas-Rhin réclament de pouvoir faucher les jachères pour leur bêtes

Bas-Rhin, France

Les agriculteurs du Bas-Rhin ont interpellé le préfet ce mardi pour réclamer une dérogation et pouvoir faucher les jachères à des fins de fourrages. Au regard de la sécheresse le ministre de l'agriculture l'a déjà autorisé pour neuf département dont le Haut-Rhin depuis lundi.

"Chaque jour de chaleur en plus, la jachère perd de ses qualités nutritives", s'alarme Hervé Wendling qui élève 400 brebis à Gries près de Haguenau. Au milieu de ses champs de maïs desséchés, il observe résigné son hectare de jachère griller au soleil. Il aimerait pouvoir les couper pour ses animaux qui ne peuvent plus s'alimenter dans les prés à cause de la canicule mais c'est interdit, il risque une amende à hauteur de 20% de ses aides de la PAC.

Le fauchage de jachère déjà autorisé dans le Haut-Rhin

En début de semaine les agriculteurs du Haut-Rhin ont obtenu la dérogation de fauchage des jachères au titre de la clause de force majeure en raison de la canicule. "Nous aussi sommes dans l'urgence", rappelle Julien Koegler président des Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin.

Outre l'autorisation de fauchage, les agriculteurs du Bas-Rhin réclament des exonérations de taxes en période de sécheresse, et une avance des aides de la PAC.