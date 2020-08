Sécheresse : les cultures de maïs souffrent dans le Territoire de Belfort

Pour la troisième année consécutive, la France fait face à la sécheresse. Le Nord Franche-Comté n'est pas épargné et les agriculteurs sont inquiets. Illustration à Dorans dans le Territoire de Belfort dans l'exploitation de Michel Follot, éléveur de vaches laitières et cultivateur.

A Dorans dans le Territoire de Belfort, Michel Follot a 260 vaches et 245 hectares de cultures, essentiellement du maïs. Il attend la pluie comme le messie. "Je regarde la météo en permanence, peut-être un peu trop, raconte-t-il avec un sourire. Le week-end dernier on nous avait annoncé 40 à 50 mm et finalement ici on a eu 8 mm. C'est beaucoup trop peu."

On pense encore tenir une huitaine de jours

Le Territoire de Belfort est en alerte sécheresse depuis le 29 juillet. Michel Follot craint de devoir bientôt puiser dans les stocks d'hiver pour nourrir les bêtes, comme ça avait été le cas l'an dernier : "Là on pense encore tenir une huitaine de jours mais au-delà on devra les nourrir avec les stocks hivernaux."

Mais Michel Follot ne s’inquiète pas que pour les vaches. Le maïs aussi souffre de la sécheresse : "Là on est en pleine floraison et c'est à ce moment-là que le maïs a besoin de beaucoup d'eau pour donner du grain en grande quantité. Le peu de pluie qu'on a eu ces jours-ci, ça les a réhydratés un petit peu. Comme ça en visuel, ils ont l'air beaux mais s'il ne pleut pas, les épis risquent de n'avoir qu'un tiers ou la moitié des grains formés. Il y a toujours une part du maïs qu'on utilise pour nourrir les vaches et l'autre qu'on vend donc si on a une petite récolte, on n'aura plus rien à vendre."

Coûts de productions en hausse et rendements en baisse

Et les cultivateurs de maïs de la trouée de Belfort sont les premiers à faire les frais de ces épisodes de sécheresse : "Les endroits où la terre est plus profonde et humide comme le Sundgau (Sud Alsace) s'en sortent mieux. Le maïs et les autres cultures souffrent moins alors qu'il y a 15 ou 20 ans, ces régions étaient moins bonnes productrices parce que trop humides, mais aujourd'hui avec le changement climatique ça s'est inversé. Dans ces régions le maïs résiste mieux alors que chez nous au bout de deux jours de coup de chaud, les feuilles se replient et il souffre énormément."

Le problème, c'est que les années se suivent et se ressemblent pour Michel Follot : "Avec les sécheresses qui se succèdent ça devient vraiment compliqué. On essaye de trouver des solutions, comme ensiler deux fois de l'herbe avant de remettre du maïs au printemps pour faire des stocks mais ça ne suffit pas. Et comme ça devient plus difficile de produire, nos coûts de production augmentent mais les rendements sont moindres donc nos marges se réduisent. Sur la durée ça va devenir inquiétant."