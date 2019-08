Sécheresse : les incendies battent des records en Creuse

Les pompiers de la Creuse interviennent tous les jours pour des feux de végétation, une fréquence très rare après la mi-août. En juillet et août le nombre d'incendies a plus que doublé comparé à un été classique, et il devrait dépasser le bilan de l'été caniculaire de 2018.