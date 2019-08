Sécheresse : les mesures de restriction d'usage de l'eau sont amplifiées dans l'Indre

Un nouvel arrêté sécheresse entre en vigueur dans l'Indre, à partir du samedi 10 août. Il ne reste plus que deux bassins versants qui ne sont pas en situation de crise.

Indre, France

La préfecture de l'Indre renforce les mesures de restriction de l'usage de l'eau. À partir du samedi 10 août, un nouvel arrêté va entrer en vigueur. La quasi-totalité de l'Indre est désormais en situation de débit de crise, le niveau maximal. Et les bassins versants de la Théols et du Modon sont désormais placés en alerte renforcée. "Les pluies qui sont réapparues cette semaine sur une partie du département ne suffisent pas à améliorer une situation toujours plus préoccupante", indique la préfecture dans un communiqué.

La situation est alarmante dans tout le département de l'Indre - Préfecture de l'Indre

Des mesures pour l'ensemble du département de l'Indre

Tous les habitants de l'Indre sont concernés par des mesures de restriction d'usage de l'eau.

Le remplissage des plans d’eau et manœuvre de vanne est interdit

Les plans d’eau en barrage d’un cours d’eau doivent laisser s’écouler un débit en sortie de plan d’eau égal au débit entrant

Le lavage des véhicules n’est autorisé que dans les stations équipées de récupérateur d’eau

Le lavage des voiries et trottoirs est limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène publique

L’alimentation des fontaines en circuit ouvert est interdit

Le remplissage des piscines privées est interdit sauf chantier en cours

Pour les bassins versants en situation de débit de crise, des mesures supplémentaires devront être appliquées.